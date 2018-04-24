Российский форвард выиграл гонку бомбардиров в Юношеской лиге УЕФА

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Российский форвард выиграл гонку бомбардиров в Юношеской лиге УЕФА

Форвард "Краснодара U-19" Иван Игнатьев стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА.

19-летний футболист забил 10 голов в пяти матчах турнира. Стоит отметить, что на его счету пента-трик в ворота "Кайрата" и покер - "Гонведу".

Примечательно, что и второе место в бомбардирской гонке осталось за россиянином - нападающим "Спартака U-19" Александром Руденко, отличившимся 7 раз. 

Не пропустите видеообзор финального матча Юношеской лиги УЕФА. | http://soccernews.ru

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