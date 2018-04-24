Российский форвард выиграл гонку бомбардиров в Юношеской лиге УЕФА
Форвард "Краснодара U-19" Иван Игнатьев стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА.
19-летний футболист забил 10 голов в пяти матчах турнира. Стоит отметить, что на его счету пента-трик в ворота "Кайрата" и покер - "Гонведу".
Примечательно, что и второе место в бомбардирской гонке осталось за россиянином - нападающим "Спартака U-19" Александром Руденко, отличившимся 7 раз.
Не пропустите видеообзор финального матча Юношеской лиги УЕФА. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Доменек: "Если Неймар перейдет в "Реал", он все равно будет вторым после Роналду"
-
Миньоле: "Салах лучше Суареса"
-
Руководство "Арсенала" определило двух фаворитов на замену Венгеру
-
"Лестер" интересуется защитником "Порту"
-
"Манчестер Юнайтед" готов перебить предложение "Барселоны" по Лангле
-
"Милан" может уволить спортивного директора
-
Вильмотс обвинил Куртуа в "сливе" информации из раздевалки сборной Бельгии
-
Джеррард поделился ожиданиями от матча "Ливерпуль" - "Рома"
-
"Арсенал" определился с трансферным бюджетом на лето
-
Каррера может возглавить "Ювентус"
-
Стоунз может покинуть "Манчестер Сити"
-
Парлор назвал тренера, который способен заменить Венгера в "Арсенале"
-
Ван Дейк: "Я не боюсь играть против Джеко"
-
Мойес назвал будущее место работы Венгера
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Анчелотти близок к назначению в сборную Италии
-
Клопп: "Ливерпуль" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов неслучайно"
-
Джака хочет выиграть Лигу Европы ради Венгера
-
Эдерсон рассказал о желании забить гол в текущем сезоне АПЛ
-
Джеко: "Сейчас я гораздо сильнее, чем был в "Манчестер Сити"