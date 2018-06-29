Российский футбол претерпит значительные изменения в новом сезоне

В новом сезоне в российском футболе будут внедрены изменения.

Название РФПЛ (Российская Футбольная Премьер-Лига) изменено на РПЛ. Также изменен логотип турнира, на котором будет медведь.

Матчи 1/4 и 1/2 финала Кубка России с будут проводиться по двухматчевой системе.

Кроме того, при температура ниже "-15" градусов матч может быть проведен только при согласии обеих команд. Тоже самое касается и температуры "+35".

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