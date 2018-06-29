Российский футбол претерпит значительные изменения в новом сезоне

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Российский футбол претерпит значительные изменения в новом сезоне

В новом сезоне в российском футболе будут внедрены изменения.

Название РФПЛ (Российская Футбольная Премьер-Лига) изменено на РПЛ. Также изменен логотип турнира, на котором будет медведь.

Матчи 1/4 и 1/2 финала Кубка России с будут проводиться по двухматчевой системе. 

Кроме того, при температура ниже "-15" градусов матч может быть проведен только при согласии обеих команд. Тоже самое касается и температуры "+35".

Не пропустите: Фарфан, Промес и Кокорин вошли в список 33 лучших игроков РФПЛ в сезоне 2017/18. | http://soccernews.ru

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