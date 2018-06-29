Российский футбол претерпит значительные изменения в новом сезоне
В новом сезоне в российском футболе будут внедрены изменения.
Название РФПЛ (Российская Футбольная Премьер-Лига) изменено на РПЛ. Также изменен логотип турнира, на котором будет медведь.
Матчи 1/4 и 1/2 финала Кубка России с будут проводиться по двухматчевой системе.
Кроме того, при температура ниже "-15" градусов матч может быть проведен только при согласии обеих команд. Тоже самое касается и температуры "+35".
Не пропустите: Фарфан, Промес и Кокорин вошли в список 33 лучших игроков РФПЛ в сезоне 2017/18. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
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|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
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|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13