Российский футболист набросился на судью, который засчитал гол из офсайда

"Сибирь" в товарищеском матче проиграла клубу "Биолог-Новокубанск" со счетом 0:2.

В начале второго тайма защитник "Сибири" Алексей Аравин напал на арбитр, который засчитал гол в ворота его команды из явного офсайда. Рефери показал игроку красную карточку, после чего тот хотел вновь напасть на арбитра, но ему помешали партнеры по команде.

Футболист "Сибири" напал на судью. Тот засчитал гол из 3-метрового офсайда. pic.twitter.com/0585II0Wxu — SPORT24.ru (@sport24_ru) 27 января 2019 г.

32-летний Аравин перешел в "Сибирь" летом 2017 года из "Тосно". В этом сезоне он провел 23 матча за клуб, не отметившись результативными действиями.

После 24 туров "Сибирь" находится в зоне вылета, занимая 19 место в турнирной таблице ФНЛ.

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