Российский футболист набросился на судью, который засчитал гол из офсайда

Теги сибирь новосибирскалексей аравинбиолог

Российский футболист набросился на судью, который засчитал гол из офсайда

"Сибирь" в товарищеском матче проиграла клубу "Биолог-Новокубанск" со счетом 0:2.

В начале второго тайма защитник "Сибири" Алексей Аравин напал на арбитр, который засчитал гол в ворота его команды из явного офсайда. Рефери показал игроку красную карточку, после чего тот хотел вновь напасть на арбитра, но ему помешали партнеры по команде.

32-летний Аравин перешел в "Сибирь" летом 2017 года из "Тосно". В этом сезоне он провел 23 матча за клуб, не отметившись результативными действиями.

После 24 туров "Сибирь" находится в зоне вылета, занимая 19 место в турнирной таблице ФНЛ.

Не пропустите: В Санкт-Петербурге пройдет сбор подписей в поддержку братьев Кокориных. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Один из лидеров "Спартака" может перейти в китайский клуб

Один из лидеров "Спартака" может перейти в китайский клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов