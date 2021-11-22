Российский футболист обманывал известных спортсменов, используя телефонное мошенничество
Фото: инстаграм Семена Антонова/Автор неизвестен
Футболист из Осетии Таймураз Карацев является подозреваемым в телефонном мошенничестве, сообщает телеграм-канал Mash.
По сведениям источника, Карацев писал известным спортсменам от лица их знакомых и просил денег в долг. Благодаря этой схеме он сумел обмануть баскетболистов Кайла Хайнса и Семена Антонова, футболиста Илие Чебану, тренер по каратэ Сергея Дьячкова и футболисток Алсу Абдуллину ("Локомотив") и Юлию Бессонову ("Чертаново").
Преступная схема накрылась из-за народного артиста Эдгарда Запашного, у которого попросили в долг 50 тысяч рублей. Впрочем, Запашный не стал платить, а обратился в полицию. Злоумышленники были задержаны при помощи бывшего теннисиста Михаила Южного, который согласился одолжить 100 тысяч рублей, но на встречу приехал вместе с полицейскими. Представители полиции задержали подельника Карацева, по словам которого, он просто приехал забрать деньги по просьбе Таймураза.
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