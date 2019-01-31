Российский футболист перешел в клуб из Европы
Полузащитник московского "Локомотива" Кирилл Климов перешел в "Серкль Брюгге", сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
Условия трансфера не разглашаются. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне 18-летний Климов провел семь матчей за молодежный состав "железнодорожников" и забил один гол.
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