Российский футболист перешел в клуб из Европы

Теги локомотив москвасеркль брюггетрансферыкирилл климов

Российский футболист перешел в клуб из Европы

Полузащитник московского "Локомотива" Кирилл Климов перешел в "Серкль Брюгге", сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Условия трансфера не разглашаются. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне 18-летний Климов провел семь матчей за молодежный состав "железнодорожников" и забил один гол.

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