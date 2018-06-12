Российский футболист перешел в немецкий клуб



Российский защитник Александр Жиров перешел в "Зандхаузен", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался немецкому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2020 года.

27-летний Жиров за свою карьеру выступал за "Енисей", "Анжи", "Краснодар", "Томь", "Волгарь" и барнаульское "Динамо".

В минувшем сезоне "Зандхаузен" занял 11 место во второй Бундеслиге.

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