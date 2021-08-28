Российский футболист погиб во время матча

Фото: Telegram-канал Baza

Вратарь "Красной Звезды" из города Советска Александр Шишмарев трагически погиб во время тренировочного матча с калиниградской "Балтикой-М", сообщает Telegram-канал Baza.

В одном из эпизодов Шимарев столкнулся с соперником и потерял сознание. Врачи около часа пытались привести голкипера в сознание, но, несмотря на их усилия, он скончался.

Стоит отметить, что ровно 20 лет назад умер вратарь ЦСКА Сергей Перхун, который столкнулся головой с футболистом "Анжи" Будуном Будуновым.