Российский футболист погиб во время матча
Фото: Telegram-канал Baza
Вратарь "Красной Звезды" из города Советска Александр Шишмарев трагически погиб во время тренировочного матча с калиниградской "Балтикой-М", сообщает Telegram-канал Baza.
В одном из эпизодов Шимарев столкнулся с соперником и потерял сознание. Врачи около часа пытались привести голкипера в сознание, но, несмотря на их усилия, он скончался.
Стоит отметить, что ровно 20 лет назад умер вратарь ЦСКА Сергей Перхун, который столкнулся головой с футболистом "Анжи" Будуном Будуновым.
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