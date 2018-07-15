Российский футболист попал в сборную лучших игроков ЧМ-2018



Американское издание SB Nation опубликовало состав символической сборной Чемпионата Мира-2018.

Стоит отметить, что в нее вошел нападающий сборной России Денис Черышев, который забил 4 гола в 5 матчах турнира.

Полностью сборная лучших игроков ЧМ-2018 выглядит так:

вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия)

защитники: Гарри Магуайр (Англия), Йерри Мина (Колумбия), Диего Годин (Уругвай), Киран Триппьер (Англия)

полузащитники: Лука Модрич (Хорватия), Н’Голо Канте (Франция), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин де Брюйне (Бельгия)

нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Денис Черышев (Россия)

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