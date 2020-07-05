Российский футболист пострадал от удара молнии во время тренировки

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Российский футболист пострадал от удара молнии во время тренировки

16-летний вратарь клуба ПФЛ "Знамя Труда" из Орехово-Зуево Иван Забаровский пострадал от удара молнии во время тренировки, сообщает в группе клуба в социальной сети ВКонтакте.

В настоящее время Забаровский находится в больнице в реанимации.

"Надеемся, что все плохое обойдет его стороной", — говорится в сообщении.

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