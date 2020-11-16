Российский футболист пожизненно дисквалифицирован за участие в договорных матчах
ФИФА пожизненно дисквалифицировала бывшего защитника махачкалинского "Анжи" Дмитрия Айдова за участие в договорных матчах, сообщает "Прессбол".
По сведениям источника, Айдову запрещено принимать участие в любой футбольной деятельности под эгидой ФИФА, локальных федераций, а также в проектах, финансируемых правительствами стран.
По мнению следствия, Айдов получил 22 тысячи долларов в период выступления за "Гомель" за сдачу матчей с БАТЭ и брестским "Динамо".
38-летний Айдов является воспитанником нижегородского футбола. Он играл за "Волгу", "Нижний Новгород", "Торпедо", "Анжи", тульский "Арсенал", "Гомель" и нижегородский "Локомотив".
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