Российский футболист продолжит карьеру в Никарагуа

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Российский футболист продолжит карьеру в Никарагуа

"Депортиво Вальтер Ферретти" объявил о переходе российского полузащитника Никиты Солодченко.

22-летний воспитанник краснодарского футбола присоединился к новому клубу бесплатно, поскольку являлся свободным агентом.

Стоит отметить, что "Депортиво Вальтер Ферретти" является четырёхкратным чемпионом Никарагуа.

Одно из местных изданий отреагировало на трансфер россиянина заголовком: "Для обеспечения водкой!".

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