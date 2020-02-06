Российский футболист продолжит карьеру в Никарагуа
"Депортиво Вальтер Ферретти" объявил о переходе российского полузащитника Никиты Солодченко.
22-летний воспитанник краснодарского футбола присоединился к новому клубу бесплатно, поскольку являлся свободным агентом.
Стоит отметить, что "Депортиво Вальтер Ферретти" является четырёхкратным чемпионом Никарагуа.
Одно из местных изданий отреагировало на трансфер россиянина заголовком: "Для обеспечения водкой!".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Уолтер Феррети
|18
|33
|2
|Дирианхен
|18
|32
|3
|Реал Эстели
|18
|28
|4
|Манагуа
|18
|27
|5
|Juventus Managua
|18
|24
|6
|Deportivo Las Sabanas
|18
|23
|7
|Чинандега ФК
|18
|22
|8
|Депортиво Окоталь
|18
|21
|9
|Реал Мадрис
|18
|19
|10
|Халапа
|18
|12