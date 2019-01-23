Российский футболист пройдет просмотр в клубе из Европы

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Российский футболист пройдет просмотр в клубе из Европы

Норвежский "Тромсе" пригласил на просмотр защитника тульского "Арсенала" Артема Сокола, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист уже отправился в расположение норвежского клуба. Есть большая вероятность заключения контракта.

21-летний Сокол - воспитанник "Спартака". За "Арсенал" он выступает с прошлого лета. В нынешнем сезоне он провел девять матчей в молодежной чемпионате России. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года. Сыграл три матча за юношескую сборную России.

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