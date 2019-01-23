Российский футболист пройдет просмотр в клубе из Европы
Норвежский "Тромсе" пригласил на просмотр защитника тульского "Арсенала" Артема Сокола, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, футболист уже отправился в расположение норвежского клуба. Есть большая вероятность заключения контракта.
21-летний Сокол - воспитанник "Спартака". За "Арсенал" он выступает с прошлого лета. В нынешнем сезоне он провел девять матчей в молодежной чемпионате России. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года. Сыграл три матча за юношескую сборную России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Русенборг
|30
|69
|2
|Бранн
|30
|54
|3
|Одд Гренланд
|30
|51
|4
|Хаугесунд
|30
|46
|5
|Молде
|30
|45
|6
|Сарпсборг 08
|30
|45
|7
|Стремсгодсет
|30
|44
|8
|Викинг
|30
|43
|9
|Олесунн
|30
|42
|10
|Волеренга
|30
|38
|11
|Согндал
|30
|36
|12
|Лиллестрем
|30
|34
|13
|Тромсе
|30
|34
|14
|Стабек
|30
|31
|15
|Будё / Глимт
|30
|30
|16
|Старт
|30
|16