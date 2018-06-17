Российский футболист стал поводом для обсуждения среди игроков "Барселоны"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин стал поводом для обсуждения среди игроков "Барселоны", сообщает испанская пресса.

Футболисты каталонского клуба в своей частной группе в WhatsApp обменивались мнениями о 22-летнем россиянине.

Источник утверждает, что в стане "сине-гранатовых" высоко оценивают перспективы Головина.

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