Российский футболист стал поводом для обсуждения среди игроков "Барселоны"

Теги александр головинбарселона

Российский футболист стал поводом для обсуждения среди игроков "Барселоны"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин стал поводом для обсуждения среди игроков "Барселоны", сообщает испанская пресса.

Футболисты каталонского клуба в своей частной группе в WhatsApp обменивались мнениями о 22-летнем россиянине.

Источник утверждает, что в стане "сине-гранатовых" высоко оценивают перспективы Головина.

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