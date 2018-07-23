Российский футболист выиграл почетный трофей в Европе



"Брюгге" обыграл "Стандард" в матче за Суперкубок Бельгии и стал обладателем трофея.

Стоит отметить, что за "Брюгге" выступает российский вратарь Владимир Габулов, но в этом матче он не попал в заявку.

"Брюгге" - "Стандард" - 2:1 (2:0)

Голы: Ванакен, 39 (1:0). Уэсли, 43 (2:0). Жуниор, 50 (2:1).

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