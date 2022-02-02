Российский футболист забил гол Бельгии прямым ударом с углового (видео)

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Российский футболист забил гол Бельгии прямым ударом с углового (видео)

Полузащитник юношеской сборной России Вадим Пастушков забил гол прямым ударом с углового в товарищеском матче против команды Бельгии.

Пастушков отличился на 46-й минуте, сделав счет 2:1 в пользу россиян. Впрочем, Россия не сумела удержать победный счет и проиграла - 2:3.

15-летний Пастушков является воспитанником академии московского "Спартака".

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