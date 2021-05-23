Российский голкипер Крицюк покинул португальский клуб

Теги белененсишстанислав крицюк

Российский голкипер Крицюк покинул португальский клуб

Фото: инстаграм Станислава Крицюка/Автор неизвестен

Российский голкипер Станислав Крицюк объявил об уходе из португальского "Белененсеша".

олкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк объявил о своём уходе из португальского клуба.

"Вот и подошел к концу этот футбольный сезон и мой контракт с клубом. Я решил двигаться дальше, но благодарен всем, с кем мы прошли этот путь. Он был непростым, но очень интересным и запоминающимся. Спасибо футбольному клубу "Белененсеш": руководителям, работникам, врачам — всем, кто трудится в этом клубе и делает это от всего сердца. Спасибо тренерам за доверие, за работу и за тот микроклимат внутри команды, который они успешно поддерживали в течение всего времени, хотя это было нелегко.

Но больше всего я благодарен ребятам из команды, моим коллегам и друзьям, которые были семьёй весь сезон, несмотря ни на что! Мы преодолели много разных трудностей в этом сезоне, было непросто, но у нас была команда, был дружный коллектив, который оставался профессионалами, преодолевая всё на своём пути! Каждый на этом фото привнёс свой ощутимый вклад, каждый приложил максимальные усилия для нужного результата в этом году. Спасибо! И до встречи!" - написал Крицюк в своем Instagram.

30-летний Крицюк выступал за "Белененсеш" с 2020 года, провел за клуб 27 матчей и пропустил 27 голов. Ранее он играл за "Академию" (Димитровград), "Тольятти", "Брагу", "Риу Аве" и "Краснодар". Сыграл 2 матча за сборную России и пропустил 1 гол.

Не пропустите: Крицюк прокомментировал жуткое столкновение с защитником "Порту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" уничтожил "Эвертон" в заключительном туре АПЛ

"Манчестер Сити" уничтожил "Эвертон" в заключительном туре АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов