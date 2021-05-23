Российский голкипер Крицюк покинул португальский клуб
Фото: инстаграм Станислава Крицюка/Автор неизвестен
Российский голкипер Станислав Крицюк объявил об уходе из португальского "Белененсеша".
олкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк объявил о своём уходе из португальского клуба.
"Вот и подошел к концу этот футбольный сезон и мой контракт с клубом. Я решил двигаться дальше, но благодарен всем, с кем мы прошли этот путь. Он был непростым, но очень интересным и запоминающимся. Спасибо футбольному клубу "Белененсеш": руководителям, работникам, врачам — всем, кто трудится в этом клубе и делает это от всего сердца. Спасибо тренерам за доверие, за работу и за тот микроклимат внутри команды, который они успешно поддерживали в течение всего времени, хотя это было нелегко.
Но больше всего я благодарен ребятам из команды, моим коллегам и друзьям, которые были семьёй весь сезон, несмотря ни на что! Мы преодолели много разных трудностей в этом сезоне, было непросто, но у нас была команда, был дружный коллектив, который оставался профессионалами, преодолевая всё на своём пути! Каждый на этом фото привнёс свой ощутимый вклад, каждый приложил максимальные усилия для нужного результата в этом году. Спасибо! И до встречи!" - написал Крицюк в своем Instagram.
30-летний Крицюк выступал за "Белененсеш" с 2020 года, провел за клуб 27 матчей и пропустил 27 голов. Ранее он играл за "Академию" (Димитровград), "Тольятти", "Брагу", "Риу Аве" и "Краснодар". Сыграл 2 матча за сборную России и пропустил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
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|Дешпортиво Авеш
|28
|14