Российский голкипер Крицюк покинул португальский клуб

Фото: инстаграм Станислава Крицюка/Автор неизвестен

Российский голкипер Станислав Крицюк объявил об уходе из португальского "Белененсеша".

олкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк объявил о своём уходе из португальского клуба.

"Вот и подошел к концу этот футбольный сезон и мой контракт с клубом. Я решил двигаться дальше, но благодарен всем, с кем мы прошли этот путь. Он был непростым, но очень интересным и запоминающимся. Спасибо футбольному клубу "Белененсеш": руководителям, работникам, врачам — всем, кто трудится в этом клубе и делает это от всего сердца. Спасибо тренерам за доверие, за работу и за тот микроклимат внутри команды, который они успешно поддерживали в течение всего времени, хотя это было нелегко.

Но больше всего я благодарен ребятам из команды, моим коллегам и друзьям, которые были семьёй весь сезон, несмотря ни на что! Мы преодолели много разных трудностей в этом сезоне, было непросто, но у нас была команда, был дружный коллектив, который оставался профессионалами, преодолевая всё на своём пути! Каждый на этом фото привнёс свой ощутимый вклад, каждый приложил максимальные усилия для нужного результата в этом году. Спасибо! И до встречи!" - написал Крицюк в своем Instagram.

30-летний Крицюк выступал за "Белененсеш" с 2020 года, провел за клуб 27 матчей и пропустил 27 голов. Ранее он играл за "Академию" (Димитровград), "Тольятти", "Брагу", "Риу Аве" и "Краснодар". Сыграл 2 матча за сборную России и пропустил 1 гол.

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