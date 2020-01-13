Российский голкипер может перейти в казахстанский "Шахтер"

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Российский голкипер может перейти в казахстанский "Шахтер"

Российский голкипер Давид Юрченко находится на сборе карагандинского "Шахтера", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист находится на просмотре, по итогам которого будет принято решение о целесообразности заключения с ним контракта.

33-летний Юрченко ранее выступал за "Титан", лиепайский "Металлург", минское "Динамо", "Крылья Советов", "Волгарь", "Мордовию", "Уфу", "Анжи", "Тосно" и "Енисей". Обладатель Кубка России сезона-2017/18.

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