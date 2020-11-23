Российский голкипер стал чемпионом Норвегии

Российский голкипер Никита Хайкин стал чемпионом Норвегии в составе "Буде-Глимт".

"Буде-Глимт" завоевал чемпионский титул впервые в своей истории. Клуб гарантировал себе чемпионство за 5 туров до конца чемпионата, опередив ближайшего преследователя на 18 очков.

25-летний Хайкин является воспитанником московского "Динамо", а также английских клубов. В нынешнем сезоне он провел за "Буде-Глимт" 15 матчей и пропустил 16 голов.

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