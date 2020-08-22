Российский голкипер Злобин покинул "Бенфику"

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Российский голкипер Злобин покинул "Бенфику"

"Бенфика" на своём официальном сайте объявила об уходе из клуба вратаря Ивана Злобина.

Лиссабонские "орлы" продали 23-летнего россиянина "Фамаликану".

Условия трансфера, а также детали контракта голкипера с новым клубом пока неизвестны.

Злобин выступал за "Бенфику" с 2016 года, сыграл 7 матчей и пропустил 7 голов.

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