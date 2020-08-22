Российский голкипер Злобин покинул "Бенфику"
"Бенфика" на своём официальном сайте объявила об уходе из клуба вратаря Ивана Злобина.
Лиссабонские "орлы" продали 23-летнего россиянина "Фамаликану".
Условия трансфера, а также детали контракта голкипера с новым клубом пока неизвестны.
Злобин выступал за "Бенфику" с 2016 года, сыграл 7 матчей и пропустил 7 голов.
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|Команда
|М
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|28
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|Бенфика
|28
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|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
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|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
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|Маритиму
|28
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|Портимоненсе
|28
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|Дешпортиво Авеш
|28
|14