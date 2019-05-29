Российский гражданин пострадал в Баку из-за драки между игроками "Челси" и "Арсенала"

Во вторник, 28 мая, в Баку произошли столкновения между болельщиками "Арсенала" и "Челси", в результате которых пострадал 41-летний гражданин России Заур Мамедов, сообщают российские СМИ.

Пострадавший получил резаную рану лица. Помощь мужчине оказались на место произошедшего.

Напомним, что "Арсенал" и "Челси" сыграют в Баку в финале Лиги Европы. Встреча состоится 29 мая. Начало встречи в 22:00 мск.

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