Российский хавбек Короев покинул "Слуцк"

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Российский хавбек Короев покинул "Слуцк"

Российский футболист Алан Короев покинул "Слуцк". Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.

22-летний игрок в текущем сезоне чемпионата Беларуси провел 11 матчей. Клуб располагается на 12 месте в турнирной таблице, имея в активе 21 очко в 19 матчах.

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