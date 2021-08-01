Российский хавбек "Шальке" Михайлов отметился голевым действием в Германии
Фото: сайт "Шальке"/Автор неизвестен
Российский полузащитник "Шальке" Ярослав Михайлов отметился голевой передачей в матче 2-го тура второй Бундеслиги против "Хольштайн Киль" (3:0).
Михайлов вышел на поле на 65-й минуте и спустя три минуты помог отличиться Мариусу Бюльтеру, который забил третий мяч.
Напомним, что 18-летний Михайлов перешел в "Шальке" в летнее трансферное окно из петербургского "Зенита" на правах аренды сроком на один сезон.
В прошлом сезоне Михайлов играл за молодежную команду "Зенита", в которой сыграл 25 матчей в юношеских лигах.
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|РБ Лейпциг
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|Байер Леверкузен
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Вольфсбург
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|Хоффенхайм
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|Фрайбург
|32
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|Айнтрахт Франкфурт
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|10
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|12
|Унион Берлин
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|35
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|Аугсбург
|32
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|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
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