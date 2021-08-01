Российский хавбек "Шальке" Михайлов отметился голевым действием в Германии

Фото: сайт "Шальке"/Автор неизвестен

Российский полузащитник "Шальке" Ярослав Михайлов отметился голевой передачей в матче 2-го тура второй Бундеслиги против "Хольштайн Киль" (3:0).

Михайлов вышел на поле на 65-й минуте и спустя три минуты помог отличиться Мариусу Бюльтеру, который забил третий мяч.

Напомним, что 18-летний Михайлов перешел в "Шальке" в летнее трансферное окно из петербургского "Зенита" на правах аренды сроком на один сезон.

В прошлом сезоне Михайлов играл за молодежную команду "Зенита", в которой сыграл 25 матчей в юношеских лигах.

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