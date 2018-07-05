Российский хавбек вывел свой клуб в первый раунд отбора Лиги Европы

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Российский хавбек вывел свой клуб в первый раунд отбора Лиги Европы

Литовский "Тракай" победил валлийский "Сефн Друидс" (1:0) и вышел в первый отборочный раунд Лиги Европы.

Победу литовцам принес российский полузащитник Динияр Билялетдинов, который реализовал пенальти.

В следующем раунде "Тракай" сыграет с казахстанским "Иртышом".

"Тракай" (Литва) – "Сефн Друидс" (Уэльс) – 1:0 (1:0) - первый матч - 1:1

Гол: Билялетдинов, 29 (с пенальти) - 1:0

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