Российский хоккеист о Кокорине и Мамаеве: "Избивать толпой одного - это по-бабски"

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Российский хоккеист о Кокорине и Мамаеве: "Избивать толпой одного - это по-бабски"Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин высказал свою точку зрения о ситуации с ранее арестованными футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

"СМИ, конечно, раздувают историю, но, думаю, футболисты это заслужили, учитывая, как себя повели. Каждый мог бы оказаться на их месте в том смысле, что подраться, по моему мнению, можно всегда – на улице или еще где-то. Но толпой когда одного избиваешь – это низко просто, по-бабски. У меня только негативный взгляд на них сейчас. Хотя я понимаю, что там была тусовка, мозг не всегда соображает на ней хорошо. Надеюсь, что им стыдно за эти поступки и что они не гордятся тем, что избили человека, который завтракал там. У меня в детстве, чтобы колбасить одного толпой – такого никогда не было", - отметил он.

Напомним, что футболисты находятся в СИЗО. 

Читайте: Кокорин и Мамаев моют туалеты в СИЗО | http://soccernews.ru

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