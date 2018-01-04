Российский клуб интересуется Амаду, "Лилль" требует за него 20 миллионов евро
Один из российских клубов проявляет интерес полузащитнику "Лилля" Ибрагиму Амаду, сообщает La Voix du Nord.
По сведениям издания, россияне намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно, но вероятность сделки невелика. "Лилль" оценивает игрока в 20 миллионов евро, а потенциальный покупатель не готов платить такую сумму. Также игроком интересуются "Кристал Пэлас" и "Бордо", но их предложения также не дотягивают до цены французов.
24-летний Амаду выступает на позиции опорного полузащитника. В этом сезоне он провел за клуб 17 матчей и не отметился результативными действиями.
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