Российский клуб интересуется экс-игроком "Милана" Менезом

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Российский клуб интересуется экс-игроком "Милана" Менезом

Фото инстаграм Жереми Менеза

Нападающий "Реджины" Жереми Менез может продолжить карьеру в России, сообщает Сorriere dello Sport.

По сведениям издания, 34-летний футболист близок к уходу из итальянского клуба, который хочет сократить зарплатный фонд.

В подписании француза заинтересованы несколько команд, в том числе российская.

Менез наиболее известен по выступлениям за "Монако", "Рому", ПСЖ и "Милан". В его активе 24 матча за сборную Франции и 2 забитых гола.

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