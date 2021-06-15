Российский клуб интересуется экс-игроком "Милана" Менезом

Фото инстаграм Жереми Менеза

Нападающий "Реджины" Жереми Менез может продолжить карьеру в России, сообщает Сorriere dello Sport.

По сведениям издания, 34-летний футболист близок к уходу из итальянского клуба, который хочет сократить зарплатный фонд.

В подписании француза заинтересованы несколько команд, в том числе российская.

Менез наиболее известен по выступлениям за "Монако", "Рому", ПСЖ и "Милан". В его активе 24 матча за сборную Франции и 2 забитых гола.

Не пропустите: В "Спартаке" рассказали о планах на летнее трансферное окно. | http://soccernews.ru