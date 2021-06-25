Российский клуб нацелился на Лукаса Торрейру

Фото твиттер Лукаса Торрейры

Полузащитник лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра может продолжить карьеру в РПЛ.

Агент футболиста Оскар Бентанкур подтвердил, что его клиент получил предложения из России, а также Испании и Франции.

Приоритет самого уругвайца - возвращение в итальянскую Серию А. Интерес к нему проявляет "Лацио".

"Арсенал" готов продать 25-летнего Торрейру за 20 миллионов евро.

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