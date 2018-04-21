Российский клуб начал сбор средств на трансфер Ибрагимовича

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Российский клуб начал сбор средств на трансфер Ибрагимовича

Смоленский футбольный клуб "Искра" начал сбор средств на трансфер нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

За первый день акции удалось собрать 1774 российских рубля. 

"Если придерживаться таких темпов, то в месяц мы соберем 53220 рублей, а в год - целых 647510 рублей. Исходя из трансферной стоимости Златана в 5 миллионов евро, мы сможем его купить через каких-то 540 лет! С учётом его амортизации, думаем, срок округлится до несчастных 500 лет! Мы же говорили, что всё в этом мире возможно!" - говорится в заявлении клуба, опубликованном в одной из соцсетей.

Стоит отметить, что "Искра" выступает в одной из любительских лиг России.

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