Российский клуб потерпел разгромное поражение в матче Кубка ФНЛ
Екатеринбургский "Урал-2" в матче Кубка ФНЛ потерпел разгромное поражение от эстонского клуба "Левадия" со счетом 0:5.
Таким образом, "Урал-2" в следующем матче с "Муромом" поспорит за 15-е место на турнире.
"Урал-2" (Екатеринбург) - "Левадия" (Таллин) - 0:5 (0:5)
Голы: Кальюмяэ, 24 - 0:1, Подхолюзин, 27 - 0:2, Нестеров, 28 - 0:3, Комлов, 31 - 0:4, Пеэтсон, 42 - 0:5.
"Урал": Полетаев (Морозов, 62), Шептий (Горин, 24), Герасимов, Динга, Шанбиев (Киселев, 46), Магомадов, Лукоянов, Голубцов, Серченков, Сенин (Брагин, 62), Катрич (Артеменко, 46), Лукоянов (Валиахметов, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10