Российский клуб потерпел разгромное поражение в матче Кубка ФНЛ

Екатеринбургский "Урал-2" в матче Кубка ФНЛ потерпел разгромное поражение от эстонского клуба "Левадия" со счетом 0:5.

Таким образом, "Урал-2" в следующем матче с "Муромом" поспорит за 15-е место на турнире.

"Урал-2" (Екатеринбург) - "Левадия" (Таллин) - 0:5 (0:5)

Голы: Кальюмяэ, 24 - 0:1, Подхолюзин, 27 - 0:2, Нестеров, 28 - 0:3, Комлов, 31 - 0:4, Пеэтсон, 42 - 0:5.

"Урал": Полетаев (Морозов, 62), Шептий (Горин, 24), Герасимов, Динга, Шанбиев (Киселев, 46), Магомадов, Лукоянов, Голубцов, Серченков, Сенин (Брагин, 62), Катрич (Артеменко, 46), Лукоянов (Валиахметов, 46).

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