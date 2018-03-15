Российский клуб потерпел самое крупное домашнее поражение в еврокубках за последние 22 года

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Локомотив" дома проиграл "Атлетико" со счетом 1:5.

Это поражение стало самым крупным для российских клубов на своем поле с 1996 года.

Более крупные домашние поражения на счету: "Динамо" – "Айнтрахту" (0:6) в 1993 году, "Локомотива" – "Баварии" (0:5) – в 1995-м, "Алании" – "Рейнджерс" (2:7) – в 1996-м.

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