Российский клуб предложил 10 миллионов долларов за мексиканца Монтеса
Неназванный российский клуб проявляет интерес к защитнику мексиканского "Монтеррея" Сесару Монтесу, сообщает Telediario.
По сведениям источника, россияне предложили за футболиста 10 миллионов долларов. Возможно, этим клубом является ЦСКА. "Монтеррей" отказался продавать игрока.
23-летний Монтес выступает за "Монтеррей" с 2015 года. Всего он провел за клуб 198 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года. За сборную Мексики Монтес провел 10 матчей.
Не пропустите: ЦСКА готов отпустить Гайча в "Боку Хуниорс". | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере молодого таланта за 21 миллион евро
-
Матч "Осасуна" - "Реал" находится под угрозой срыва
-
Болельщики "Монако" оценили игру Головина в победном матче с "Лорьяном"
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию о желании "Ахмата" выкупить Тимофеева и Мелкадзе
-
Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" может продлить аренду Бэйла
-
Зидан может пропустить матч с "Осасуной"
-
Фелиш - самый дорогой футболист Ла Лиги. Месси - третий
-
"Зенит" назвал дортмундской "Боруссии" стоимость Азмуна
-
"Реал" и Ла Лига поздравили Азара с юбилеем
-
"Арсенал" объявил о переходе Рекика
-
Роналду - лучший пенальтист 2020 года в топ-5 лигах
-
"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере молодого таланта за 21 миллион евро
-
"Ювентус" хочет обменяться игроками с "Аталантой"
-
"Тоттенхэм" предложил Сон Хын Мину огромную зарплату
-
Халк отказался возвращаться в "Порту"
-
Российский клуб предложил 10 миллионов долларов за мексиканца Монтеса
-
Матч "Осасуна" - "Реал" находится под угрозой срыва
-
1
Клопп рассказал, почему "Ливерпуль" не будет совершать трансферы в январе
-
Клуб Бекхэма уволил главного тренера
-
Болельщики "Монако" оценили игру Головина в победном матче с "Лорьяном"
-
Бывший игрок "Реала" и "Алании" перешел в клуб 4-го испанского дивизиона
-
Молодой бразильский футболист внезапно умер во время матча
-
Серхио Рамос показал видео с обнаженным торсом посреди снегопада
-
"Астон Вилла" увеличила цену на Грилиша. На игрока претендует "Манчестер Юнайтед"