Российский клуб предложил 10 миллионов долларов за мексиканца Монтеса

Неназванный российский клуб проявляет интерес к защитнику мексиканского "Монтеррея" Сесару Монтесу, сообщает Telediario.

По сведениям источника, россияне предложили за футболиста 10 миллионов долларов. Возможно, этим клубом является ЦСКА. "Монтеррей" отказался продавать игрока.

23-летний Монтес выступает за "Монтеррей" с 2015 года. Всего он провел за клуб 198 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года. За сборную Мексики Монтес провел 10 матчей.

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