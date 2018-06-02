Российский клуб пригласил Роналду

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Российский клуб пригласил Роналду

"Енисей", который в следующем сезоне будет выступать в РФПЛ, пригласил Криштиану Роналду.

"Дорогой Криштиану, мы всё знаем. Предлагаем тебе сделать "Енисей" великим. Прими сейчас своё решение" - сказано в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть "Реал" этим летом.

Читайте также: Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба. | http://soccernews.ru

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