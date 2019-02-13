Российский клуб разгромил обладателя Кубка Чемпионов-1986 со счетом 7:0 (видео)

Калининградская "Балтика" в товарищеском матче разгромила румынский "Стяуа" со счетом 7:0.

Победу российскому клубу принесли дубль Магаля, а также голы Саплинова, Дудиев, Дрогунова, Захарова и еще одного футболиста, который находится на просмотре.

Стоит отметить, что "Стяуа" является 26-кратным чемпионом Румынии, а также обладателем Кубка Чемпионов-1986.

"Балтика" (Россия) - "Стяуа" (Румыния) - 7:0 (4:0)

Голы: Саплинов (15), Магаль (18, 30), Дудиев (27), игрок на просмотре (51, с пенальти), Дрогунов (59), Захаров (84).

"Балтика" (первый тайм): Сугробов, Плопа, игрок на просмотре, Тишкин, Дудиев, Причиненко, Саплинов, Шаваев, Глушков, Магаль, Кузьмичев.

"Балтика" (второй тайм): Черчесов, Крючков, Сподарец, Захаров, Каленкович, Лапин, Алибеков, Дрогунов + 3 игрока на просмотре.

Не пропустите: Стало известно, с кем "Спартак" сыграет на четвертом сборе. | http://soccernews.ru