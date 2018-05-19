Российский клуб сделал предложение по защитнику "Ботафого"

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Российский клуб сделал предложение по защитнику "Ботафого"Центральный защитник "Ботафого" Игор Рабелло близок к переходу в клуб из России.

По информации местной прессы, неназванный российский клуб предложил 23-летнему игроку зарплату 5,7 миллионов евро в год. 

Бразильский клуб готов продать защитника и ждет официального предложения по трансферу игрока, соглашение которого с "Ботафого" истекает в 2020 году.

Читайте: "Спартак" не будет покупать бразильца Рабелло | http://soccernews.ru

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