Российский клуб вступил в борьбу за словенского нападающего

Форвард братиславского "Слована" Андраж Шпорар может продолжить карьеру в России.

Как сообщает шотландское издание Scotsman, на 25-летнего словена претендует неназванный российский клуб. Также интерес к игроку проявляют "Аль-Гарафа", "Бристоль Сити", "Селтик" и "Спортинг".

Известно, что "Селтик" готов заплатить за Шпорара более 7 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Шпорара 20 забитых мячей и 5 ассистов в 26 играх.

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