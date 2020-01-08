Российский миллиардер Фридман не собирается покупать украинский клуб
Российский миллиардер Михаил Фридман не будет покупать украинский футбольный клуб "Карпаты", сообщает Forbes.
По сведениям издания, в окружении олигарха назвали "чушью" информацию о возможном приобретении клуба.
Ранее сообщалось, что Фридман может купить "Карпаты", так как является уроженцем Львова и хочет укрепить связь с родным городом.
В данный момент акции "Карпат" принадлежат бизнесмену Петру Дыминскому, а также олигарху Игорю Коломойскому.
Не пропустите: Турецкий клуб арендовал хавбека киевского "Динамо" Гармаша. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 января
-
Смертин рассказал, как Моуринью мотивировал игроков "Челси" перед чемпионским сезоном
-
Гвардиола сделал заявление о победе над "Манчестер Юнайтед" в Кубке Лиги
-
Бывший игрок сборной России рассказал, что пил вино перед каждым матчем
-
Появились изображения формы "Интера" на сезон-2020/21
-
1
"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Лиги
-
Российский миллиардер Фридман не собирается покупать украинский клуб
-
"Ювентус" готов заплатить 15 миллионов евро за защитника "Барселоны"
-
Мане, Салах и Махрез вошли в команду году по версии Африканской конфедерации футбола
-
1
Мане - лучший игрок Африки в 2019 году
-
1
Экс-форвард "Краснодара", возможно, попал в криминальную историю
-
1
Погба: "Я едва не выпил свою мочу, перепутав ее с соком"
-
"Малага" отстранила тренера от работы, так как видео с его членом попало в интернет
-
Хакими признан лучшим молодым игроком Африки в 2019 году
-
Дзюба отпраздновал Рождество в образе Гарри Поттера
-
Краневиттер может покинуть "Зенит" и перейти в клуб Бекхэма
-
Семь игроков ПСЖ попали в символическую сборную Лиги 1 по итогам первого круга
-
Жена Икарди высказалась о будущем форварда в ПСЖ
-
"Суонси" арендовал нападающего "Ливерпуля"
-
Неймар оценил шансы ПСЖ выиграть Лигу Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|50
|2
|Динамо Киев
|18
|36
|3
|Заря Луганск
|18
|34
|4
|Десна Чернигов
|18
|33
|5
|Александрия
|17
|30
|6
|Мариуполь
|18
|22
|7
|Колос Ковалёвка
|18
|20
|8
|Dnipro-1
|17
|18
|9
|Олимпик Донецк
|18
|18
|10
|Львов
|18
|15
|11
|Ворскла
|18
|14
|12
|Карпаты Львов
|18
|11