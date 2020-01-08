Российский миллиардер Фридман не собирается покупать украинский клуб



Российский миллиардер Михаил Фридман не будет покупать украинский футбольный клуб "Карпаты", сообщает Forbes.

По сведениям издания, в окружении олигарха назвали "чушью" информацию о возможном приобретении клуба.

Ранее сообщалось, что Фридман может купить "Карпаты", так как является уроженцем Львова и хочет укрепить связь с родным городом.

В данный момент акции "Карпат" принадлежат бизнесмену Петру Дыминскому, а также олигарху Игорю Коломойскому.

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