Российский миллиардер Фридман не собирается покупать украинский клуб

Теги карпаты львов

Российский миллиардер Фридман не собирается покупать украинский клуб
Российский миллиардер Михаил Фридман не будет покупать украинский футбольный клуб "Карпаты", сообщает Forbes.

По сведениям издания, в окружении олигарха назвали "чушью" информацию о возможном приобретении клуба.

Ранее сообщалось, что Фридман может купить "Карпаты", так как является уроженцем Львова и хочет укрепить связь с родным городом.

В данный момент акции "Карпат" принадлежат бизнесмену Петру Дыминскому, а также олигарху Игорю Коломойскому.

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