Российский миллиардер может купить "Торпедо"

Новым владельцем московского "Торпедо" может стать российский миллиардер Сергей Ломакин, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, если сделка состоится, то "Торпедо" сольется с клубом "Родина", который принадлежит Ломакину.

48-летний Ломакин обладает состоянием, которое журнал Forbes оценивает в 3,4 миллиарда долларов.

"Торпедо" после 25 туров с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ.

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