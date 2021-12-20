Российский миллиардер может купить "Торпедо"
Новым владельцем московского "Торпедо" может стать российский миллиардер Сергей Ломакин, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, если сделка состоится, то "Торпедо" сольется с клубом "Родина", который принадлежит Ломакину.
48-летний Ломакин обладает состоянием, которое журнал Forbes оценивает в 3,4 миллиарда долларов.
"Торпедо" после 25 туров с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ.
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