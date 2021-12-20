Российский миллиардер может купить "Торпедо"

Теги торпедо москвародина (москва)

Российский миллиардер может купить "Торпедо"

Новым владельцем московского "Торпедо" может стать российский миллиардер Сергей Ломакин, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, если сделка состоится, то "Торпедо" сольется с клубом "Родина", который принадлежит Ломакину.

48-летний Ломакин обладает состоянием, которое журнал Forbes оценивает в 3,4 миллиарда долларов. 

"Торпедо" после 25 туров с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ.

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