Российский миллиардер может купить украинский клуб "Карпаты"
Основатель "Альфа-Банка" Михаил Фридман рассматривает вариант с приобретением футбольного клуба "Карпаты".
Сообщается, что российский миллиардер хочет купить львовскую команду, чтобы укрепить связь с родным городом.
Напомним, что с 2001 года "Карпатами" владеет бизнесмен Пётр Дыминский.
В текущем розыгрыше УПЛ "зелёно-белые" по итогам 18 туров занимают последнее место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|50
|2
|Динамо Киев
|18
|36
|3
|Заря Луганск
|18
|34
|4
|Десна Чернигов
|18
|33
|5
|Александрия
|17
|30
|6
|Мариуполь
|18
|22
|7
|Колос Ковалёвка
|18
|20
|8
|Dnipro-1
|17
|18
|9
|Олимпик Донецк
|18
|18
|10
|Львов
|18
|15
|11
|Ворскла
|18
|14
|12
|Карпаты Львов
|18
|11