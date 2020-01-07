Российский миллиардер может купить украинский клуб "Карпаты"

Основатель "Альфа-Банка" Михаил Фридман рассматривает вариант с приобретением футбольного клуба "Карпаты".

Сообщается, что российский миллиардер хочет купить львовскую команду, чтобы укрепить связь с родным городом.

Напомним, что с 2001 года "Карпатами" владеет бизнесмен Пётр Дыминский.

В текущем розыгрыше УПЛ "зелёно-белые" по итогам 18 туров занимают последнее место в турнирной таблице.

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