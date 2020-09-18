Российский миллиардер опроверг информацию о желании купить "Манчестер Юнайтед"

Олигарх Михаил Прохоров не собирается становиться владельцем "Манчестер Юнайтед", пишет Daily Mail.

Ранее появились слухи о желании миллиардера купить английский клуб, однако сам россиянин заявил, что такие инвестиции в его планы не входят.

С 2009 по 2019 год Прохорову принадлежал контрольный пакет акций баскетбольного клуба "Бруклин Нетс". Состояние бизнесмена оценивается в 11,3 миллиарда долларов.

"МЮ" сейчас владеет семья Глейзеров из США.

Не пропустите: Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока прошлого сезона. | http://soccernews.ru