Российский министр пообещал значительное улучшение финансового состояния ЦСКА
Министр экономического развития России Максим Орешкин дал понять, что финансирование ЦСКА значительно увеличится, что должно положительным образом отразиться на результатах команды.
Напомним, что в пятницу стало известно о переходе 75 процентов армейского клуба под контроль государственного инвестиционного банка ВЭБ.
"Так как я являюсь членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ, то считаю необходимым прокомментировать вчерашние решения, связанные с ПФК ЦСКА.
За последние два года футбольный клуб ЦСКА прошёл через смену поколений, стартовала новая фаза развития клуба. Де-факто текущее межсезонье и окончание сезона во многом являются определяющими для будущего ПФК ЦСКА. Клуб может усилить свой состав, завоевать по результатам чемпионата 2019/2020 место в Лиге Чемпионов, что позволит сделать следующий шаг в своём развитии молодой команде. В ином случае команда может пойти по негативному сценарию развития.
Очевидно, два этих спортивных сценария - это два разных сценария с точки зрения потенциальных доходов клуба и, соответственно, его финансовой устойчивости. В сложившейся ситуации принятое решение нацелено на вывод клуба на новый уровень развития, достижение более амбициозных спортивных результатов, укрепление его финансового состояния и, соответственно, повышение качества активов ВЭБ.РФ.
Уже в следующем году финансовое состояние клуба значительно улучшится благодаря следующим факторам:
1) снижению долговой нагрузки клуба (де-факто большой долг, привлечённый под строительство стадиона, погашен);
2) привлечению новых спонсорских контрактов, которые позволят клубу уверенней себя чувствовать уже во время ближайшего трансферного окна (такой контракт со стороны ВЭБ.РФ уже одобрен);
3) увеличению денежного потока благодаря сдаче в аренду коммерческой недвижимости стадиона - соответствующий контракт планируется к подписанию в ближайшее время;
4) большая вероятность успешно завершить сезон, стать участником Лиги Чемпионов УЕФА и усилить доходную часть бюджета клуба.
В результате сделки вместо долга с риском неисполнения обязательств банк развития получил на баланс акции клуба с высокой капитализацией, подтверждённой независимым оценщиком международного уровня. Дополнительное вложение финансовых ресурсов в клуб позволит обеспечить рост его капитализации и ещё сильнее улучшить качество активов на балансе ВЭБ.РФ.
Следующим этапом усиления финансовой составляющей клуба должно стать привлечение в состав акционеров новых стратегических инвесторов, имеющих целью вывод клуба на качественно новый уровень в ближайшие годы", - написал Орешкин на своей странице в Facebook.
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