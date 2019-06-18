Российский нападающий перешел в корейский клуб
Южнокорейский "Пхохан Стилерз" объявил о переходе российского нападающего Станислава Ильюченко, сообщает официальный Instagram клуба.
Футболист достался корейскому клубу бесплатно. Соглашение рассчитано на полтора года.
28-летний Ильюченко является уроженцем Калмыкии, но никогда не играл в России. Его последним клубом был немецкий "Дуйсбург", за который он провел за четыре сезона 129 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 11 результативных передач.
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|66
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
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|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
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|Хоффенхайм
|34
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|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
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|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
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|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
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|Штутгарт
|34
|28
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|Ганновер 96
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|21
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|ФК Нюрнберг
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|19