Российский нападающий перешел в корейский клуб

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Российский нападающий перешел в корейский клуб

Южнокорейский "Пхохан Стилерз" объявил о переходе российского нападающего Станислава Ильюченко, сообщает официальный Instagram клуба.

Футболист достался корейскому клубу бесплатно. Соглашение рассчитано на полтора года.

28-летний Ильюченко является уроженцем Калмыкии, но никогда не играл в России. Его последним клубом был немецкий "Дуйсбург", за который он провел за четыре сезона 129 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 11 результативных передач.

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