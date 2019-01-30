Российский нападающий стал игроком клуба из Европы
"Млада-Болеслав" выкупил трансфер нападающего "Краснодара" Николая Комличенко, сообщает официальный сайт чешского клуба.
Сумма трансфера не разглашается. Форвард подписал с чехами контракт до лета 2020 года.
Ранее Комличенко выступал за "Млада-Болеслав" на правах аренды, провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал пять голевых пасов.
23-летний Комличенко является воспитанником "Краснодара", но сыграл за "быков" всего шесть матчей. Сдавался в аренду "Черноморцу" и "Словану". Сыграл шесть матчей за молодежную сборную России и забил один гол.
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