Российский нападающий стал игроком клуба из Европы

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Российский нападающий стал игроком клуба из Европы

"Млада-Болеслав" выкупил трансфер нападающего "Краснодара" Николая Комличенко, сообщает официальный сайт чешского клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Форвард подписал с чехами контракт до лета 2020 года.

Ранее Комличенко выступал за "Млада-Болеслав" на правах аренды, провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал пять голевых пасов.

23-летний Комличенко является воспитанником "Краснодара", но сыграл за "быков" всего шесть матчей. Сдавался в аренду "Черноморцу" и "Словану". Сыграл шесть матчей за молодежную сборную России и забил один гол.

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