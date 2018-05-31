Российский производитель воды выпустил бутылку в форме футбольного мяча, который может разжигать огонь



Компания "Святой источник" изготовила специальную бутылку к Чемпионату Мира-2018 для питьевой воды в форме футбольного мяча.

Подобная форма позволяет использовать бутылку в качестве лупы, что дает возможность разжечь огонь. Впрочем, оставлять ее на солнце без присмотра, скорее всего, небезопасно.

Видео: Вода разжигает огонь.

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