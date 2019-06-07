Российский стадион имеет отличные шансы принять финал Лиги Чемпионов

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Российский стадион имеет отличные шансы принять финал Лиги Чемпионов

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен заявил, что домашний стадион "Зенита" "Газпром Арена" может принять финал Лиги Чемпионов в сезоне-2020/21.

"У Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу: красивейший город, новая арена, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано. В соперниках - Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько новый, как в Петербурге. Обе заявки очень сильные, и будет интересно узнать, кто из них в итоге получит право провести финал", - приводит слова Каллена официальный сайт "Зенита".

Стадион "Газпром Арена" вместимостью более 62 тысяч зрителей был открыт 22 апреля 2017 года. Стоимость строительства составила 43 миллиарда рублей.

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