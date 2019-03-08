Российский стадион признан лучшей ареной года

Лучшим стадионом года по итогам 2018 года по версии болельщики признана "Волгоград-Арена", сообщает сайт StadiumDB.

Волгоградский стадион занял первое место, набрав 68 213 очков. За него отдали голоса 78 процентов россиян, 26 процентов поляков, по 19% американцев и белорусов, а также 13% итальянцев.

Второе место заняла "Самара-Арена" (48249 очков), третье - стадион "Нижний Новгород" (39704 очка).

Впервые в истории все три первых места достались стадионам из одной страны.

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