Российский судья обслужит матч Германия - Венгрия на Евро-2020

Фото твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Сергей Карасёв получил назначение на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии.

Помогать российскому арбитру будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери - Данни Маккели. Судьи VAR - Массимилиано Иррати, Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери.

Германия сыграет с Венгрией в среду, 23 июня, в 22:00 по московскому времени.

Ранее Карасёв обслуживал матч Италия - Швейцария во 2-м туре Евро.

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