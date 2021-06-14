Российский судья обслужит матч Италия – Швейцария
Фото твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Сергей Карасёв получил назначение на матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии.
Помогать российскому арбитру будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери - Майкл Оливер. Судьи VAR - Марко Фриц, Кристиан Гиттельманн и Павел Гиль.
Италия сыграет с Швейцарией в среду, 16 июня, в 22:00 по московскому времени.
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|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
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|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
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|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
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|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
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|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1