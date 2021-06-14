Российский судья обслужит матч Италия – Швейцария

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Российский судья обслужит матч Италия – Швейцария

Фото твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Сергей Карасёв получил назначение на матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии.

Помогать российскому арбитру будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери - Майкл Оливер. Судьи VAR - Марко ФрицКристиан Гиттельманн и Павел Гиль.

Италия сыграет с Швейцарией в среду, 16 июня, в 22:00 по московскому времени.

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УЕФА назначил арбитров на матч Финляндия - Россия

УЕФА назначил арбитров на матч Финляндия - Россия

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