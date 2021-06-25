Российский судья обслужит матч Нидерланды - Чехия на Евро-2020

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Сергей Карасёв получил назначение на матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии.

Помогать российскому арбитру будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери - Стефани Фраппар. Судьи VAR - Стюарт Эттуэлл, Крис Кэванах, Ли Беттс и Павел Гиль.

Нидерланды сыграют с Чехией в воскресенье, 27 июня, в 19:00 по московскому времени.

Ранее Карасёв обслуживал матчи группового этапа Евро Италия - Швейцария и Германия - Венгрия.

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