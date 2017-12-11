Российский телеканал будет транслировать Эль Класико

Стало известно, что Первый канал будет транслировать Эль Класико.

"Матчи между двумя этими клубами традиционно приковывают к себе внимание миллионов болельщиков по всему миру" - сказали в пресс-службе канала.

Поединок между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 23 декабря в Мадриде.

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