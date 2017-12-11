Российский телеканал будет транслировать Эль Класико

Теги реал мадридбарселона

Российский телеканал будет транслировать Эль Класико

Стало известно, что Первый канал будет транслировать Эль Класико.

"Матчи между двумя этими клубами традиционно приковывают к себе внимание миллионов болельщиков по всему миру" - сказали в пресс-службе канала.

Поединок между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 23 декабря в Мадриде.

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комментарии
МП

Да неужто...Может и права купят на весь чемпионат?Задрало беззубое НТВ+.Только деньги дерут,а годного чемпионата не купили.

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