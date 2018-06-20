Российский телеканал сменил название в честь Черчесова

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Российский телеканал сменил название в честь Черчесова
Телеканал "Че" в ближайшее время будет назваться Станислав "Че" в честь главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Кроме того, на логотипе канала появились усы  Черчесова.

"Усы всегда являлись признаком мужественности. "Че" – мужественный канал для амбициозных людей, для людей, идущих вперед и покоряющих любые вершины.

Наши футболисты и Станислав Черчесов показали свои "усы" всему миру, достигнув исторического результата. "Че" показывает свои усы зрителям в честь такого грандиозного события!" – заявила генеральный директор телеканала Елена Карпенко.

Напомним, что сборная России под руководством Черчесова выиграла два стартовых матча Чемпионата Мира-2018 и практически обеспечила себе выход в плей-офф.

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